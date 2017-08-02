«Жара-2017»: Торжество музыки, дружбы и любви

Грандиозный музыкальный фестиваль в Баку отличался доброй волей, контингентом участников, насыщенной программой, высоким уровнем организации

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», проведенный с 27 по 30 июля в центре отдыха «See Breeze» в Баку на песчаном побережье Каспия, стал самым горячим событием нынешнего лета в музыкальном мире. Фестиваль, в котором участвовали более 800 музыкантов из Азербайджана, России, Италии, Украины, Беларуси, Грузии, Узбекистана, стран Балтии и других государств, вживую наблюдали свыше 40 тысяч зрителей. Этот грандиозный музыкальный праздник с участием Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Лаймы Вайкуле, Алессандро Сафины, Григория Лепса, Полада Бюльбюльоглу, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Николая Баскова, ЭМИНА, Олега Газманова, Веры Брежневой, Светланы Лободы, Ани Лорак и других известных звезд эстрады, уже стал историей.

Солнце, море, ветер, восхитительное исполнение, горячая публика…

Звучание ритмичной музыки на живописном побережье Каспия подарило как участникам фестиваля, так и зрителям четыре незабываемых дня. В эти жаркие летние дни «Жара» привнесла горячее дыхание в культурную жизнь нашей столицы: солнце, море, ветер, восхитительное исполнение, горячая публика, хорошее настроение… Участники фестиваля часто отмечали это.

Учредитель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников: Гостеприимство, живописная природа, хорошее настроение особенно повысили температуру «Жары».

Владимир Винокур: Баку – самый горячий город мира. Мне надоела холодная российская погода. Поэтому я приехал в Баку – самый горячий город мира.

Тимур Родригез: Дни проходят солнечно, настоящая морская погода. Сцена расположена действительно в прекрасном месте. Иногда море выходит на первый план. А «Жара» делает погоду в Баку еще более жаркой.

Алла Пугачева: Прекрасный фестиваль в прекрасной стране

София Ротару: Я никогда не забуду этот юбилейный вечер.

Алла Пугачева: Прекрасный фестиваль в прекрасной стране.

Григорий Лепс: Баку, спасибо за этот грандиозный фестиваль.

Эти три короткие фразы – краткая оценка, данная Баку и фестивалю тремя всемирно известными исполнителями, творческие вечера которых прошли в рамках «Жары-2017».

Температура на «Жаре» с каждым днем повышалась. Состоялись творческие вечера Софии Ротару, затем Аллы Пугачевой и Григория Лепса… Неповторимое исполнение, неожиданные дуэты, новые аранжировки, интересные перформансы, бурные аплодисменты…

София Ротару, приехавшая в Баку со своими любимыми всеми песнями, отметила, что очень рада провести юбилейный вечер в Баку, этом гостеприимном солнечном городе. Песни «Меланхолия», исполненная ею вместе с сестрой Аурелией Ротару, и «Лаванда» в дуэте с ЭМИНОМ словно возвратили зрителей в прошлое. Глюкоза, Потап и Настя, Настя Задорожная, Валерия, Алексеев, Ани Лорак, Артик&Асти, Слава, Ирина Дубцова, Жасмин, Тимур Родригез, Светлана Лобода, Лев Лещенко исполнили всеми любимые песни из репертуара певицы, которые были встречены зрителями очень эмоционально.

Одним из с нетерпением ожидаемых событий «Жары» был творческий вечер Аллы Пугачевой. Прибывшая в Баку Примадонна в интервью журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказала, что планирует подготовить концертную программу к своему 70-летнему юбилею, которую представит не везде, но в Баку – точно. Разумеется, что это - выражение большого уважения великой певицы к Азербайджану. В последнее время она редко гастролирует, не летает на самолетах. Однако, по собственному признанию примадонны, она преодолела себя, чтобы прилететь в Баку.

Вечер Аллы Пугачевой на «Жаре» был богат на прекрасные выступления и сюрпризы. На концерте яркие звезды эстрады Максим Галкин, Владимир Винокур, Олег Газманов, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Стас Михайлов, Дима Билан, Валерий Меладзе, Глюкоза, Лайма Вайкуле, Александр Панайотов, Эмилия Якубова и другие с особым чувством исполнили песни Аллы Пугачевой. Они словно были вдохновлены атмосферой, царящей в центре отдыха «See Breeze», реакцией зрительской аудитории. Это особо подчеркивали исполнители в интервью журналистам после концерта.

И, наконец, творческий вечер Григория Лепса… Этот вечер смело можно назвать вершиной, кульминацией «Жары»: на концерте состоялись более 50 прекрасных выступлений, неожиданных дуэтов, тысячи зрителей, собравшихся здесь, увидели неповторимые, непревзойденные перформансы. Неутомимый Лепс не покидал сцену, вложил в концерт свое сердце, душу. Вечер, на котором выступили Вахтанг Кикабидзе, Стас Михайлов, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, Диана Арбенина, Дима Билан, Владимир Пресняков, ЭМИН, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Наргиз, группы IOWA и МBand, завершился после полуночи.

Лейла Алиева среди почетных гостей фестиваля «Жара-2017»

Присутствие вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой среди почетных гостей на творческих вечерах, проведенных в рамках фестиваля, привнесло особую атмосферу в «Жару». Ведущая обратилась к ней с таким вопросом: «Люди действительно в восхищении. Все артисты говорят, что чувствуют себя здесь как дома. Как вы добиваетесь этого?» Лейла ханум ответила: «Это – Баку и, как всегда, открытые, милые, а самое главное, добрые люди. И, конечно, сегодня мы все вместе – и местные жители, и гости. Сегодняшний вечер полон любви. Большое спасибо за это. Благодарю всех вас, желаю счастья, крепкого здоровья, любви. Большое спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Сегодняшний вечер прекрасен благодаря всем нам, всем, кто принимает участие в фестивале».

Действительно, каждый день «Жары» прошел прекрасно. Фестиваль стал музыкальным праздником, торжеством дружбы и любви.

Ценный вклад в азербайджано-российскую дружбу

Сегодня проводятся многочисленные летние музыкальные фестивали. Однако можно с уверенностью сказать, что «Жара» становится знаменательным событием в музыкальном мире. Фестиваль вносит вклад в укрепление дружественных отношений и расширение гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией, являющихся стратегическими партнерами. Музыкальный праздник имеет особое значение и для экономики нашей страны. Многочисленные гости, приехавшие в Азербайджан для того, чтобы посмотреть грандиозный фестиваль с участием более 800 музыкантов, знакомятся с условиями, созданными в нашей стране для развития туризма, видят развитие столицы и регионов. А это очень выгодно с точки зрения пропаганды реалий Азербайджана и туристического потенциала нашей страны.

«Разумеется, без поддержки на государственном уровне невозможно провести музыкальное мероприятие такого масштаба»,- сказали организаторы фестиваля. Они выразили глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за большое внимание и поддержку фестивалю.

Фестиваль, ставший праздником музыки и культуры, продемонстрировал и другой важный момент. «Жару» можно охарактеризовать и как свидетельство динамично развивающихся в последние годы отношений между Азербайджаном и Россией во всех сферах, в том числе в гуманитарной.

Известные российские звезды выражали свою любовь к Азербайджану следующими словами:

Иосиф Пригожин: Фестиваль «Жара» - культурный мост между Россией и Азербайджаном. Это очень важно с точки зрения развития отношений между двумя странами. Музыка объединяет людей.

Григорий Лепс: «Жара» - воплощение высокого азербайджанского гостеприимства. Фестиваль не только представляет зарубежным гостям культуру Азербайджана, но и создает возможность для многочисленных местных музыкантов наладить тесные контакты со знаменитыми звездами. Благодарю всех за организацию фестиваля на берегу Каспия. Фестиваль «Жара», встреченный с большой любовью и симпатией, также вносит вклад в укрепление азербайджано-российских гуманитарных связей.

Вера Брежнева: Этот проект объединяет людей разных национальностей. Должна сказать, что азербайджанская музыка обладает очень сильным эмоциональным воздействием. Хотела бы особо отметить большой интерес и теплое отношение бакинских зрителей. Это, действительно, торжество музыки.

Глюкоза: «Жара» - воплощение азербайджано-российской дружбы, настоящий музыкальный праздник. Это один из самых грандиозных фестивалей, в которых я принимала участие по сей день. Музыка не знает границ. Исполняя песни, мы призываем людей к дружбе и миру.

Все хотят приехать в Баку

Успешное проведение в последнее время международных мероприятий в Азербайджане, атмосфера толерантности повышает интерес к нашей стране. Это особо отмечают многочисленные туристы, гости, приезжающие в Азербайджан. Об этом говорят и участники фестиваля «Жара»:

Потап и Настя: Чувствуем себя в Баку, как дома. Надеемся, что фестиваль будет проведен и в будущем году, и мы вновь встретимся с гостеприимными жителями Баку. «Жара» - фестиваль, призывающий людей, народы к миру. И мы хотим, чтобы побеждали дружба и братство.

Анита Цой: Очень люблю Баку. Моя семья тоже здесь, отдыхает на побережье Каспия. Еще раз благодарю за прошлогоднее гостеприимство.

Олег Газманов: С момента, как мы приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев, нас везде встречали теплое и искреннее отношение. Если Баку любит нас, почему мы не должны любить этот город, этих добрых и милых людей? Каждый мой концерт здесь навсегда запечатлелся в моей памяти. Азербайджанский народ любит и ценит музыку.

Кристина Орбакайте: Баку всегда удивляет меня быстро меняющимся обликом, непрерывным развитием. Оригинальное конструктивное решение Центра Гейдара Алиева, являющегося проектом знаменитого архитектора Захи Хадид, известно во всем мире. И я хочу посмотреть это здание со своим сыном. В Баку много интересных мест. В этот раз хотела бы прогуляться по всему городу.

До встречи в следующем году…

Таким образом, за минувшие жаркие и немного ветреные дни зрители в подлинном смысле слова ощутили горячее дыхание «Жары». Нынешний фестиваль вызвал большой интерес не только у жителей нашей столицы, но и любителей музыки из различных уголков мира.

В последний день организаторы мероприятия – певец и композитор Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников пригласили всех на следующий фестиваль, который пройдет в будущем году.

Фестиваль «Жара-2017» будет показан в эфире Азербайджанского государственного телевидения и на Первом канале Российского телевидения, подарит незабываемые моменты 150 миллионам телезрителей.

Как сказал ЭМИН, «Жара» уже превратилась в большую музыкальную платформу. Все хотят, чтобы этот праздник не заканчивался, продолжался, ведь эти чувства ни с чем не сравнимы.