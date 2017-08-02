Журналисты выражают признательность Президенту за высокое доверие, внимание и заботу

Баку, 2 августа, АЗЕРТАДЖ

Сдача в эксплуатацию в канун Дня национальной печати второго жилого дома для журналистов и закладка фундамента третьего здания с участием Президента Ильхама Алиева вызвали в обществе широкий резонанс. Журналистские коллективы, работники медиа, переживающие радость новой квартиры, продолжают направлять Президенту письма благодарности за проявленное внимание и заботу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, авторы писем передают главе государства чувство признательности за условия, созданные для развития печати, обеспечение квартирами сотен журналистов, отмечают, что будут прилагать еще больше усилий для выполнения задач, стоящих перед СМИ.

Главный редактор газеты «Каспiй» (на русском языке), заслуженный журналист Ильгар Гусейнов подчеркивает, что национальная печать, основа которой была заложена великим просветителем Гасан беком Зардаби, стремительно развивается в наш современный период, что стало возможным в результате высокого внимания и заботы о СМИ и журналистах. Он пишет, что предоставление квартир ветеранам национальной журналистики, проработавшим в печати долгие годы и семьям тех, кому не удалось увидеть этот счастливый день, стало для них огромной радостью. То, что они неожиданно стали обладателями квартир и государство на самом высоком уровне оценило их многолетний труд, наряду с радостными чувствами, также вселило в них веру в завтрашний день.

Затем в письме говорится: «Господин Президент, этот Ваш подарок, в прямом смысле слова, избавил наших коллег от многолетних мытарств, одним разом решил их квартирные проблемы. 255 семей были обеспечены отремонтированными, светлыми и просторными квартирами в одном из прекраснейших уголков столицы Азербайджана, на берегу Каспия. Среди них - трое сотрудников русскоязычной газеты «Каспiй». Наш коллектив оценивает это как наглядное подтверждение того, что Азербайджанское государство и лично Вы высоко оцениваете труд журналиста, чутко относитесь к нашим проблемам. Хотим заверить Вас, что мы и впредь приложим максимум сил и старания, чтобы быть достойным представителем идеологического фронта в условиях противостояния нашей страны армянской агрессии, приложим все силы для достойного выполнения задач, поставленных Вами перед нами».

Другое письмо Президенту адресовано главным редактором газеты «Халг Джебхеси» Эльчином Мирзабейли. Он пишет: «Уважаемый Президент, распоряжения, подписанные Вами в связи с празднованием юбилеев национальной печати Азербайджана на государственном уровне, награждением журналистов, имеющих заслуги в развитии печати, почетными званиями, орденами и медалями, предоставлением материальной помощи редакциям газет, а также улучшением жилищных условий представителей медиа являются наглядным примером Вашей высокой оценки азербайджанской печати, труда журналиста, свободы слова и мысли. Включение в список представителей медиа, получивших квартиры в здании, построенном по Вашему Распоряжению, сотрудников газеты «Халг Джебхеси» Арзу Шириновой и Махира Зейналова, вдохновляет нас. Выражаю Вам глубокую признательность за высокое доверие и заботу. Мы приложим все свое умение, чтобы стать достойными этого доверия, согласно Вашим напутствиям всегда будем дорожить нашими национально-духовными ценностями, государственными и национальными интересами, будем неустанно работать для достижения поставленных перед нами стратегических целей.

Обратим внимание еще на одно письмо. Главный редактор Информационного агентства «Азадинформ» Нияз Нифтиев, напомнив о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии печати, пишет: «Именно в результате решительности общенационального лидера цензура была отменена, в сфере медиа создана совершенная законодательная база. Наличие в Азербайджане в настоящее время средств массовой информации, отвечающих современным требованиям, и достигнутые успехи являются результатом этой реальности. Успешно продолжая эту политику, Вы постоянно держите в центре внимания свободу слова и печати. Обеспечив 20 июля квартирами еще 255 журналистов, Вы осчастливили их. Среди них имеются также сотрудники Информационного агентства «Азадинформ». И поэтому мы выражаем Вам глубокую признательность нашего коллектива».

В жилом доме для журналистов квартирами обеспечены пять сотрудников «Халг газети». В письме главного редактора Гасана Гасанова Президенту говорится: «Уважаемый господин Президент, коллектив «Халг газети», являющейся одним из старейших и ведущих средств массовой информации Азербайджана на родном языке, отмечающей через два года свое 100-летие, передает Вам глубокую признательность. Ваша благородная инициатива строительства жилых домов для журналистов, справедливое распределение квартир, доверие этой работы, требующей большой ответственности, принципиальным людям, приверженным государственности и нашей национальной печати, достойно одобрения. Еще раз выражаем Вам признательность за всестороннюю заботу и поддержку развития средств массовой информации, за Ваш ценный вклад в свободу слова и печати, желаем Вам новых успехов в Вашей грандиозной деятельности».