За первое полугодие на службу «103» Бакинской станции скорой и неотложной медпомощи поступило свыше 334 000 обращений 

Баку, 7 августа, АЗЕРТАДЖ

За первое полугодие текущего года в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи (ГССНМП) поступило, в общей сложности, свыше 334 тысяч обращений, что на 30 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства здравоохранения, на основе обращений, поступивших в Бакинскую ГССНМП, свыше 31 800 граждан госпитализированы для стационарного лечения. Свыше 36 500 обращений были связаны с проблемами детей и 6 300 детей были госпитализированы. В результате предпринятых мер за 6 месяцев 2017 года удалось спасти жизнь свыше 1100 гражданам, доставленным в станцию в тяжелом состоянии.

За отчетный период поступило свыше 179 тысяч обращений в связи с внезапными недомоганиями. Помимо этого, 460 человек обратились в связи с инфарктом миокарда, из них госпитализированы – 440 человек. 1 880 человек обратились в связи с инсультом, из них 1 680 госпитализированы, 1 580 обращений поступило в связи с родами, госпитализировано – 1580, 1 170 обращений - в связи с травмами при ДТП, госпитализировано – свыше 1 000. Кроме того, для продолжения лечения больных в соответствующие территориальные поликлиники были направлены данные о пациентах, продолжающих лечение в домашних условиях. Помимо этого, 190 гражданам без определенного места жительства была предоставлена первичная медицинская помощь и они были госпитализированы.