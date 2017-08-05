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    ОБЩЕСТВО


    За загрязнение окружающей среды в Сумгайыте выписаны штрафы в размере 3 800 манатов

    05.08.2017 [14:50]

    Баку, 5 августа, АЗЕРТАДЖ

    Сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) были проведены очередные рейды с целью предотвращения загрязнения открытых водоемов в городе Сумгайыт.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, в ходе рейдов обнаружены завалы бытового мусора вдоль канала «Аджы-Дере», а также выявлены факты сброса отходов с птицефермы, расположенной на территории 76-го квартала, сброс на береговую линию твердых бытовых отходов объектами общественного питания «Фрегат», «Ниджат», «Орхан», «Нептун», «Сахил», «Алинеа».

    За совершение административного правонарушения владельцы перечисленных объектов оштрафованы на сумму 3 800 манатов. Для устранения выявленных недостатков были даны обязательные для исполнения указания.

    С целью определения виновных в загрязнении водоканала «Аджы-Дере» и в нарушении экологического законодательства направлено соответствующее обращение в Сумгайытское городское управление полиции.

    AZERTAG.AZ :За загрязнение окружающей среды в Сумгайыте выписаны штрафы в размере 3 800 манатов
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