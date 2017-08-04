Загрязненная вода стала причиной распространения инфекционных заболеваний  в армянской армии

Баку, 4 августа, АЗЕРТАДЖ

Одной из самых больших проблем армянской армии, дислоцированной на оккупированной территории Нагорного Карабаха Азербайджана, является удручающее положение с обеспечением солдат питьевой водой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в эти дни в расположенной на линии фронта армянской воинской части в Мадагизе ввиду дефицита питьевой воды солдаты потребляют сточные воды, вследствие чего среди них распространились инфекционные заболевания.

Несмотря на введенный карантин, у военнослужащего Арама Аракеляна возникли серьезные проблемы со здоровьем, он в тяжелом состоянии был доставлен в военный госпиталь в Ханкенди.

Несмотря на сокрытие этого случая от общественности, при участии «министра сельского хозяйства» так называемой «НКР» Арама Мхояна, «первого заместителя начальника управления по окружающей среде и природным ресурсам» Артура Габриеляна и местного «командования» прошло экстренное совещание, посвященное теме снабжения воинских частей питьевой водой.