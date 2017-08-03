Знакомство с Андексским аббатством

Берлин, 3 августа, АЗЕРТАДЖ

Андексское аббатство находится под Мюнхеном - примерно в часе езды на поезде. От железнодорожной станции Хершинг-ам-Аммерзе до холма, на котором расположен монастырь, идти около часа. Обитель известна во всей Германии своими пивоваренными традициями и гостеприимством, так что по пути можно и нужно нагулять аппетит.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, монастырь действующий уже много столетий, является местом паломничества к "Трем святым реликвиям". В Андексе хранится частица мощей папы римского Льва IX и две реликвии папы Григория Великого. Считается, что они попали сюда еще в начале X века, когда на этом месте находился замок, принадлежавший одному влиятельному баварскому роду. С историей создания монастыря связана легенда.

В 1388 году здешний древний замок пребывал в сильно разрушенном состоянии, мощи считались пропавшими, но в его часовне еще проходили службы. Во время одной из них на пол выбежала мышь, тащившая клочок бумаги. Он оказался биркой из утраченного реликвария. Уже вскоре его нашли в тайнике, а мышь получила памятник - до сих пор выглядывает из-под алтаря.

В 1423 году на месте замковой часовни для вновь обретенных реликвий возвели новый храм, а через полвека после его освящения построили еще более просторный, так как число паломников постоянно возрастало. Именно он стал церковью аббатства, основанного в 1455 году. Свой нынешний вид и внутреннее убранство в стиле баварского рококо храм приобрел в XVIII веке.

Сегодня к верующим прибавились многочисленные туристы. Главным образом - из Мюнхена и соседних регионов, но в монастырской пивной часто можно услышать также иностранную речь и много разных немецких диалектов. Особенно по субботам в ней полным-полно народу. В теплое время года, когда открыта терраса, пивная может вместить разом до двух тысяч гостей. Братия составляет всего шесть человек, а за прием многочисленных посетителей отвечают монастырские служащие.

Раз в год на свою традиционную конференцию здесь собирается президиум Христианско-социального союза (ХСС) - партии, беспрерывно находящейся у власти в Баварии уже почти 60 лет. Несколько раз это мероприятие посещала Ангела Меркель, впервые - еще во времена, когда она была лидером парламентской оппозиции.

Туристы приезжают в Андекс, чтобы попробовать знаменитое местное пиво и увидеть, как его варят. Ежегодно самая большая монастырская пивоварня в Германии производит более 100 тысяч гектолитров этого традиционного напитка. Продают его повсюду в Германии, а также отправляют за границу. Какие сорта варить и куда поставлять пиво - эти решения принимает монастырский конвент, то есть общее собрание монахов. Выручка от продажи пива составляет сейчас основную часть доходов аббатства.

В монастырский ресторан оно поступает прямо из пивоварни по трубам. В оживленные дни - несколько тысяч литров. На память можно взять домой набор из шести бутылок разных сортов. Однако один особенный сорт можно попробовать только в монастыре - пиво на зиму (Winterbier), отличающееся особенно мягким и пряным вкусом, а также относительно легкое - крепостью немногим более четырех градусов. Разливают его здесь в период между 11 ноября и 19 марта, то есть между католическими днями Святого Мартина и Святого Иосифа.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин