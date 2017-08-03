Знакомство со строящимся предприятием по производству розового масла ООО «AzRose» ОБНОВЛЕНО

Загатала, 3 aвгуста, AЗЕРТАДЖ

3 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строящимся предприятием по производству розового масла ООО «AzRose».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о предприятии. Было сообщено, что общая площадь предприятия составляет 3 гектара. Здесь построены производственное подразделение, склад, офис и другие инфраструктурные объекты. На территории в оросительных целях создано искусственное озеро вместимостью 5 тысяч кубометров воды, установлена система капельного орошения, закуплена сельскохозяйственная техника, из Турции приглашены опытные агрономы в данной сфере. На территории пробурены три артезианских колодца, проведены газовая и электрическая линии, установлена современная осветительная система, заложены полосы озеленения.

Было доведено до внимания, что на основе рекомендаций специалистов, приглашенных из Турции и Болгарии в октябре-ноябре 2016 года, для развития цветоводства в селе Ашагы Тала Загатальского района выделен земельный участок площадью 107 гектаров. На 82 гектарах созданы плантации дамасских роз, саженцы которых завезены из Болгарии, а на 25 гектарах – лаванды. На первом этапе на этих плантациях планируется собирать около 600 тонн лепестков цветов. Дамасская роза дает наибольший выход масла, которое считается лучшим и по качеству. Степень маслянистости лаванды, завезенной из Болгарии, на 20 процентов больше, чем у лаванды из Франции и Турции. Масла, производимые на предприятии производственной мощностью 1250 тонн цветочного сырья, 250 литров розового и 6 тысяч литров лавандового масла, будут поставляться на рынки под названием «AzRose». В будущем с использованием этих масел планируется производство различных духов, моющих средств, бытовой и пищевой продукции. Оборудование по производству цветочного масла поставлено из Турции. На предприятии будут открыты 31 постоянное и около 600 сезонных рабочих мест. Проект создаст возможность местным жителям выращивать розы на своих паевых землях для дальнейшего развития этой отрасли. Таким образом, сдавая собранные цветочные лепестки предприятию, население будет получать дополнительный доход.

Отметим, что в мире производится 3 тонны розового масла в год, 50 процентов из которых приходятся на долю Турции, 40 процентов – Болгарии, а 10 процентов – других стран. 125 литров розового масла, которое будет производиться на первом этапе в Азербайджане, составит 4 процента от мирового производства. В 2016 году цена 1 литра розового масла на мировом рынке составляла 10-12 тысяч евро. Одновременно на предприятии предусмотрено производство 3 тысяч литров лавандового масла. В прошлом году 1 литр лавандового масла на мировом рынке стоил 100-130 евро. Продукция предприятия будет поставляться на мировой рынок с 2018 года. В будущем появится возможность производить эфирные масла других видов растений. Таким образом, количество и ассортимент нашей продукции, поставляемой на мировые рынки под брендом «Made in Azerbaijan», значительно возрастут.

Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района и коллективом предприятия.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Я сердечно приветствую вас. В Загатальском районе создана новая сельскохозяйственная отрасль и отрасль перерабатывающей промышленности. Я очень рад этому. Очень хороший показатель развития. Потому что должен успешно развиваться каждый регион Азербайджана, каждая отрасль.

Производство роз в нашей стране, в частности производство розового масла в Загатальском районе, развивалось веками. В советский период этой сфере уделялось большое внимание. В последующие годы этой отрасли почему-то не уделялось такого уж большого внимания. Сейчас по моему указанию эта отрасль восстанавливается. Строится новое современное предприятие, в ближайшем будущем оно будет сдано в эксплуатацию. На участке площадью более ста гектаров высажены розы. Розовое масло, которое будет здесь производиться, будет поставляться на внутренний рынок и экспортироваться на внешние рынки. Таким образом, согласно предоставленной мне информации, здесь уже обеспечены работой сотни человек. Созданы более 500 постоянных и сезонных рабочих мест. Работающие здесь будут получать хорошую зарплату, приносить пользу нашей стране. Ведь сейчас наша основная задача заключается о том, чтобы, используя наши природные возможности, климатические условия, максимально развивать сельское хозяйство.

В Загатальском районе и соседних с ним районах в настоящее время идет очень стремительное развитие. Восстанавливаются традиционные сельскохозяйственные отрасли, в том числе большой размах получили табаководство, шелководство, фундуководство. В результате принятия и реализации государственных программ в предстоящие годы мы значительно увеличим посевные площади и, таким образом, будет создан очень сильный сельскохозяйственный потенциал.

Производство розового масла – традиционная для нас отрасль. По заключению специалистов, самые благоприятные условия, земля, климат для производства этого масла имеются именно в Загатальском районе. Поэтому это прекрасное новое предприятие создано здесь. Вижу, что на большом участке уже высажены розовые кусты. Уверен, что вы, работающие здесь люди, будете хорошо трудиться, принесете пользу и себе, и государству.

Вообще, Загатальский район имеет очень большой промышленный, сельскохозяйственный потенциал. Развитию района уделяется особое внимание. Это моя восьмая поездка в Загатальский район как Президента, и во время каждой поездки я принимаю участие в открытии важных объектов. Здесь сданы в эксплуатацию и социальные объекты, и промышленные предприятия, построен Загатальский аэропорт. Сейчас удлиняется взлетная полоса аэропорта для того, чтобы могли приземляться и большие самолеты. Возведены Диагностический центр, Районная центральная больница, Олимпийский комплекс, школы, после землетрясения построено и отремонтировано более 8 тысяч домов. Прокладываются дороги, сдаются в эксплуатацию производственные участки. В результате реконструкции табачной фабрики повысилась и производственная мощность, а также сейчас на предприятии можно обеспечить производство конечной продукции. В том числе есть хорошее развитие в сфере розоводства.

Я уверен, что деятельность этого предприятия будет очень большой и успешной. Производство розового масла не получило особо широкого размаха в мире. Основные производители - Турция и Болгария. Согласно предоставленной мне информации, примерно 90 процентов производства приходится на их долю. Мы же созданием этого предприятия и этих участков на первом этапе возьмем на себя примерно 5 процентов мирового производства. Уверен, что в будущем эти участки еще более расширятся. Деятельность предприятия создаст возможность для того, чтобы мы производили розовое масло в еще большем объеме. То есть в настоящее время мы, можно сказать, стремительно восстанавливаем традиционные для нас отрасли, приносившие большую пользу селам в советское время.

Я поздравляю вас с этим прекрасным событием. Желаю вам успехов, чтобы вы хорошо работали и приносили пользу нашему государству, народу. Еще раз поздравляю.

Х Х Х

Выступившая от имени представителей общественности района Ильхама МЕХДИЕВА, выразив признательность главе государства за внимание и заботу, сказала:

-Уважаемый господин Президент.

Успешная экономическая политика, осуществляемая под Вашим руководством в нашей стране в последнее время, работа, проводимая Вами по восстановлению бывших традиционных отраслей, очень радует нас, загатальцев, как и каждого гражданина Азербайджана. В регионах нашей страны восстанавливаются традиционные отрасли – хлопководство, виноградарство, табаководство и, как мы видим сегодня здесь, – цветоводство.

Уважаемый господин Президент, Загатала всегда была известна как край роз. Однако в предыдущий период эта сфера утратила былую славу из-за невнимания. Благодаря Вашей заботе сегодня Загатала возвращает былую славу, звание края роз. По Вашему поручению на территории более 100 гектаров высажены розы и лаванда. Строится завод, отвечающий современным требованиям. Согласно проекту на первоначальном этапе планируется производство до 30-35 килограммов розового масла из 100 тонн цветочных лепестков, а в будущем - до 125-130 килограммов розового масла из 500 тонн цветочных лепестков. А это, в свою очередь, означает создание более 600 новых рабочих мест. В настоящее время в соответствии с объемом работы здесь трудятся 100-150 работников. Наши работники обеспечены хорошими условиями, высокой зарплатой, и это играет большую роль в улучшении нашего социального обеспечения.

Господин Президент, наряду с зарубежными специалистами, на нашем предприятии работают и местные кадры. Я – выпускница Московского технологического института. Даже не думала, что в моем родном крае откроется такое прекрасное предприятие и я буду здесь работать.

Уважаемый господин Президент, выражаю Вам и Мехрибан ханум глубокую благодарность и признательность за условия, созданные здесь, внимание и заботу. Большое спасибо.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Спасибо. Вы сама здешняя, учились в Москве. Вы получили образование по этой специальности?

Ильхама МЕХДИЕВА: Да.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Очень хорошо.

Х Х Х

Жительница района Хазангюль ЗЕЙНАЛОВА сказала:

-Уважаемый наш Президент, добро пожаловать в край роз – Загатальский район.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Как вам здесь работается? Какая зарплата?

Хазангюль ЗЕЙНАЛОВА: Хорошо работаем, и зарплата хорошая, наша жизнь улучшается.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Вы раньше где-нибудь работали?

Хазангюль ЗЕЙНАЛОВА: Нет, не работала.

Президент Ильхам АЛИЕВ: То есть привлечены сюда после создания этой работы.

Хазангюль ЗЕЙНАЛОВА: Да. От имени жителей села Тала Загатальского района выражаем Вам глубокую признательность за это. Здесь работают люди не только из села Тала, но и из близлежащих сел. В целом, здесь трудятся более 150 работников. И зарплата нас устраивает.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Это сезонная работа или вы постоянно работаете здесь?

Хазангюль ЗЕЙНАЛОВА: Работаем постоянно. Господин Президент, Вы открыли рабочие места в нашей стране, районах, селах. Примером этого является завод по переработке табака, фундуковый завод, эти розовые сады, предприятие по производству розового масла в нашем селе. Для тех, кто хочет работать, в нашем селе есть рабочие места. Нет работы для тех, кто бездельничает и не хочет работать.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Кто хочет работать, найдет себе работу.

Хазангюль ЗЕЙНАЛОВА: Господин Президент, Да хранит Вас Аллах. Вы многое делаете для нас.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Большое спасибо. В последнее время в Загатальском районе идет такое стремительное развитие, что сейчас тот, кто действительно хочет работать, найдет работу. Расширяются площади фундуковых садов, достигли рекордного предела. Согласно предоставленной мне информации, их площадь достигла 17 тысяч гектаров. В советский период никогда не было столько посевных площадей для фундуководства.

Развивается табаководство, производство растет, будет и дальше расти. Фабрика основана на самых последних технологиях. Мы восстановили эту традиционную отрасль. Есть другие промышленные предприятия, молочный завод, другие производственные участки. Сейчас есть большой интерес не только в Загатала, но и вообще в каждом регионе. Повышается интерес к сельскому хозяйству. Люди, даже те, кто живет в городах, возвращаются в села, к земле. Потому что есть забота, есть внимание, выделяются средства, ведутся оросительные работы. Государство взяло на себя эту работу. К примеру, развитие фундуководства, шелководства обеспечивается исключительно за счет государственной политики. Потому что государство приобретает за рубежом саженцы, рассаду, а также шелковичных червей для шелководства, бесплатно передает их шелководам. Просто они должны месяц, сорок дней потрудиться, вырастить урожай и после этого получить большие средства. Сейчас реализуются очень серьезные программы по развитию сельского хозяйства. Вы тоже отметили, стремительно развивается хлопководство. Мы в течение двух лет значительно увеличили посевные площади в хлопководстве. В этом году хлопок засеян на участке площадью 136 тысяч гектаров. А два года назад был засеян всего на 17 тысячах гектаров. Посмотрите, сколько людей обеспечены работой. Всю эту работу проводит государство, приобретает технику, а также предоставляет субсидии фермерам для табаководства, шелководства, фундуководства, хлопководства. Кроме того, проводит оросительные работы, предоставляет кредиты. Создало такие условия предпринимателям, что они вкладывают большие инвестиции. В цветоводство тоже вкладываются крупные инвестиции. Посмотрите, завод, обеспеченный самыми современными технологиями. А это требует больших средств. Привлечены специалисты из-за рубежа. Сейчас проводятся исследования для выхода на внешние рынки. Государство всегда рядом с предпринимателями, крестьянами. Поэтому я очень рад, что создана такая прекрасная отрасль. Сотни людей, которые до сих пор не были обеспечены работой, нашли здесь работу, работают, зарабатывают деньги, обеспечивают семьи, и сами довольны, и государство довольно. Желаю вам успехов. Работайте хорошо, чтобы дела шли еще лучше.

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Затем Президент Ильхам Алиев посмотрел участки, где выращиваются розы.

В заключение была сделана фотография на память.