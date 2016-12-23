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TARİXDƏ BU GÜN


23 DEKABR

23.12.2016 [09:00]
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1777–ci il. Rusiya çarı I Aleksandr (Blaqoslovennı – Uğurlu) anadan olub (1777-1825).
1790-cı il. Fransız misirşünas Jan Fransua Şampolyon anadan olub (1790-1832). O, ilk dəfə Misir heroqlifi ilə yazılmış “Rozetta daşı”nı oxumağa müvəffəq olub.
2013-cü il. Rusiya mühəndisi, Kalaşnikov avtomatının yaradıcısı, general-polkovnik Mixail Kalaşnikov vəfat edib (1919-2013).
1947–ci il. Amerika fiziki, fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı Volter Hauzer Bratteyn tərəfindən ilk dəqiq tranzistor təqdim edilib.

AZERTAG.AZ :23 DEKABR
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