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İQTİSADİYYAT


“AzəriLayt”ın bir barreli 56 dollardan baha satılır

11.04.2017 [10:08]

Bakı, 11 aprel, AZƏRTAC

Dünya birjalarında neftin qiyməti müxtəlif istiqamətlərdə dəyişib.

Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,07 dollar ucuzlaşaraq 53,01 dollar, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,04 dollar azalaraq 55,94 dollar olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, “AzəriLayt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,85 dollar bahalaşaraq 56,16 dollar təşkil edib.

AZERTAG.AZ :“AzəriLayt”ın bir barreli 56 dollardan baha satılır
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