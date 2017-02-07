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Birjalarda neftin qiyməti

07.02.2017 [10:16]
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Bakı, 7 fevral, AZƏRTAC

Dünya birjalarında neftin qiyməti müxtəlif istiqamətlərdə dəyişib.

Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,06 dollar bahalaşaraq 53,07 dollar, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,10 dollar artaraq 55,82 dollar olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, “AzəriLayt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,88 dollar ucuzlaşaraq 57,20 dollar təşkil edib.

AZERTAG.AZ :Birjalarda neftin qiyməti
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