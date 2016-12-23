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“Brent” nefti 55 dollar/barreldən baha satılır

23.12.2016 [10:25]
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Bakı, 23 dekabr, AZƏRTAC

Dünya birjalarında neftin qiyməti müxtəlif istiqamətlərdə dəyişib.

Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,46 dollar bahalaşaraq 52,95 dollar, Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,59 dollar artaraq 55,05 dollar olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, “AzəriLayt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,12 dollar ucuzlaşaraq 56,23 dollar təşkil edib.

AZERTAG.AZ :“Brent” nefti 55 dollar/barreldən baha satılır
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“Brent” nefti 55 dollar/barreldən baha satılır