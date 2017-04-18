Üç ayda Azərbaycanda 461 min ton dizel yanacağı istehsal olunub

Bakı, 18 aprel, AZƏRTAC
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda 461,1 min ton dizel yanacağı, 306,4 min ton avtomobil benzini, 52,1 min ton neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin, 148,6 min ton ağ neft, 195,9 min ton yanacaq mazutu, 3,7 min ton sürtgü yağları, 17,3 min ton neft bitumu və 41,5 min ton neft koksu istehsal edilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, ötən üç ayda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 622,5 milyon manat olmaqla 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11,6 faiz azalıb. Neft məhsullarından ağ neftin istehsalı 13,6 faiz, yanacaq mazutunun 42,3 faiz, dizel yanacağının 19,4 faiz, neft bitumunun istehsalı 21,4 faiz azalıb. Avtomobil benzininin, sürtgü yağlarının və neft koksunun istehsalı isə artıb.