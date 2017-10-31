باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تهنئة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب الرئيس إلهام علييف في البرقية عن ثقته في أن علاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان والجزائر ستتطور وستتعزز وفقا لمصالح كلا الشعبين. وتمنى الرئيس إلهام علييف لنظيره الجزائري موفور الصحة والنجاح وللشعب الجزائري الصديق دوام السلام والتقدم.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ الرئيس الجزائري بوتفليقة

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