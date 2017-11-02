الرئيس إلهام علييف يبعث برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الياباني

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تهنئة إلى السيد شينزو آبي بمناسبة انتخابه رئيس وزراء اليابان ناقلا إليه تهانيه القلبية بمناسبة انتخابه لهذا المنصب. وكتب أن مستوى تطور العلاقات الثنائية الحالي بين أذربيجان واليابان مصدر الامتنان معربا عن ثقته في أن مساعي كلا الجانبين المشتركة في سبيل تعزيز علاقات الصداقة القائمة وتوسيع التعاون المفيد ستخدم لرفاهية كلا البلدين والشعبين.

كما تمنى الرئيس إلهام علييف لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي موفور الصحة والسعادة ونجاحات في نشاطه المقبل لأجل رفاهية الشعب الياباني الصديق.