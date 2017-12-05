قرار جمهوري بإعفاء فاضل محمدوف عن منصب وزير الضرائب
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء وزير الضرائب الأذربيجاني عن منصبه.
أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء فاضل أسد محمدوف عن منصب وزير الضرائب الأذربيجاني.
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