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    وثائق رسمية


    قرار جمهوري بإعفاء فاضل محمدوف عن منصب وزير الضرائب 

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥‎٥‎]

     باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج 

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء وزير الضرائب الأذربيجاني عن منصبه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 5 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء فاضل أسد محمدوف عن منصب وزير الضرائب الأذربيجاني.  

     

    AZERTAG.AZ :قرار جمهوري بإعفاء فاضل محمدوف عن منصب وزير الضرائب 
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