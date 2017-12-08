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    وثائق رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يعين قنصلا فخريا لأذربيجان في جمهورية جيبوتي

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥‎٦]

    باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج).

    قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بتعيين نازلي عبدالله محمد قنصلا فخريا لأذربيجان في جمهورية جيبوتي. وكلف وزارة الخارجية الأذربيجانية بتنفيذ المسائل المترتب عليها من هذا المرسوم الرئاسي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعين قنصلا فخريا لأذربيجان في جمهورية جيبوتي
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