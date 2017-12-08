الرئيس الأذربيجاني يعين قنصلا فخريا لأذربيجان في جمهورية جيبوتي
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٦]
باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج).
قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بتعيين نازلي عبدالله محمد قنصلا فخريا لأذربيجان في جمهورية جيبوتي. وكلف وزارة الخارجية الأذربيجانية بتنفيذ المسائل المترتب عليها من هذا المرسوم الرئاسي.
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