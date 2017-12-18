أذربيجان تعين سفيرا جديدا في طاجيكستان
AzerTAg.az
١٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٠]
باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان لدى جمهورية طاجيكستان.
أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف حسن دلسوز محمدزاده لمنصب سفير أذربيجان لدى طاجيكستان.
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