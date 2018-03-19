باكو، 19 مارس، أذرتاج بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس تونس الباجي قائد السبسي بمناسبة يوم الاستقلال الوطني لبلاده. وكتب الرئيس الأذربيجاني فيها أن تطوير العلاقات الودية والتعاون ستخدم دائما مصالح شعوبنا. وأعرب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف فيها عن أطيب أمنياته وتبريكاته لرئيس تونس الباجي قائد السبسي وتمنى له موفور الصحة والسعادة وللشعب التونسي استمرار الرفاهية.

AZERTAG.AZ : الرئيس الهام علييف يهنأ نظيره التونسي بمناسبة يوم الاستقلال

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