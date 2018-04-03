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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده

    ٠٣.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٤٧]

    باكو، 3 أبريل، أذرتاج

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية.

    هنأه الرئيس إلهام علييف في البرقية من صميم القلب متمنيا له النجاحات في نشاطه المقبل لأجل رفاهية الشعب المصري الصديق.

    أبدى الرئيس إلهام علييف ثقته في أن علاقات الصداقة والتعاون القديمة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية مصر العربية وشعبيهما ستزداد توسعا وتعززا. وفي الختام تمنى الرئيس إلهام علييف للرئيس المصري الجديد موفور الصحة والنجاحات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلاده
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