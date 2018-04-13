أمير دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 13 أبريل (أذرتاج).

أرسل أمير دولة الكويت صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني ان اعرب لفخامتكم عن خالص التهنئة بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية لجمهورية أذربيجان الصديقة لفترة رئاسية جديدة.

منتهزا هذه المناسبة للإشادة بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت بجمهورية أذربيجان الصديقة، والتأكيد على حرصنا الدائم والمشترك على تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات الى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما.

مع أطيب تمنياتنا لفخامتكم بالتوفيق وبموفور الصحة والسعادة، ولجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الوطيدة بين بلدينا الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير،،،

صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".