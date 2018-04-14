رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج)

أرسل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

يطيب لي ويسرني أن اغتنم مناسبة إعادة انتخابكم لرئاسة جمهورية أذربيجان، لأبعث إلى فخامتكم وإلى شعبكم الصديق أحر التهاني القلبية، كما أرجو أن تنقلوا إلى شعبكم مشاركة شعب الإمارات العربية المتحدة فرحته بهده المناسبة.

مع أخلص أماني الصحة والسعادة والتوفيق الدائم لفخامتكم، وتمنياتي لشعبكم الصديق الخير والسعادة.

وتقبلوا أسمى التحيات وخالص المودة والتقدير،،،

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان".