ولي عهد أبوظبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني
AzerTAg.az
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٠٣]
باكو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج)
أرسل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.
جاء في البرقية: جاء في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.
يطيب لي ويسرني أن اغتنم مناسبة إعادة انتخابكم لرئاسة جمهورية أذربيجان، لأبعث إلى فخامتكم وإلى شعبكم الصديق أحر التهاني القلبية، آملا لفخامتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الصديق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة.
وتقبلوا أسمى تحياتي وخالص مودتي واحترامي،،،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٨]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
١٣.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥١]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٤٧]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٠٩]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١١:٣٤]
١٣.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٥]
١٢.٠٤.٢٠١٨ [٢٢:١٦]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٥:٤٠]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٥٨]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٣:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٤٨]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٥٤]
٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٥:١٥]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٧]
٠٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٤]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١١.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٤٧]
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:١٧]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٢٩]
١٤.٠٤.٢٠١٨ [١١:٠٧]
١٣.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٠٤]
١١.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٤٢]
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك