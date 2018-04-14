رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج)

أرسل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية: جاء في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة إعادة انتخابكم لرئاسة جمهورية أذربيجان، لأبعث إلى فخامتكم وإلى شعبكم الصديق أحر التهاني القلبية، آملا لفخامتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الصديق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة.

وتقبلوا أسمى تحياتي وخالص مودتي وإحترامي،،،

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم".