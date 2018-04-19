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    وثائق رسمية


    ملك المغرب يهنئ الرئيس الأذربيجاني

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٤٩]

    باكو، 20 أبريل (أذرتاج).

    بعث جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب ببرقية تهنئة الى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

    "فخامة الرئيس وأخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    يطيب لي، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أذربيجان، أن أبعث لكم بأحرّ التهاني وأصدق المتمنيات بموصول التوفيق في مهامكم السامية، لخدمة الشعب الأذربيجاني الشقيق، وتحقيق تطلعاته الى المزيد من التقدم والرخاء.

    إن تجديد شعب أذربيجان لثقته في شخصكم، لتعبير عن مدى تقديره لما تتحلون به من خصال رجل الدولة المحنك، ولما تبذلونه من جهود دؤوبة للسير قدما في توطيد التنمية الشاملة والمستدامة لبلدكم.

    وإذ أعرب لكم عن ارتياحي الكبير لما تعرفه علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا من تطور حثيث، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من اجل زيادة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، والرقي بها الى مستوى أواصر الأخوة التي تجمع بين شعبينا، لما فيه صالحهما.

    وتفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات تقديري."

    AZERTAG.AZ :ملك المغرب يهنئ الرئيس الأذربيجاني
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