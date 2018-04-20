ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 20 أبريل / نيسان (أذرتاج)

أرسل محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية:

"صاحب الفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف حفظه الله رئيس جمهورية أذربيجان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق.

وتقبلوا فخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع".