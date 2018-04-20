رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في جمهورية مصر العربية يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 20 أبريل / نيسان (أذرتاج)

أرسل الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين برلماني مصر وأذربيجان بمجلس النواب في جمهورية مصر العربية برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية:

"فخامة رئيس جمهورية أذربيجان الشقيق إلهام علييف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وبعد:

يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لرئاسة جمهورية أذربيجان، ولقد كنت واثقا من فوزكم هذا مشاركتي في المؤتمر النهائي المكرس لـ"عام التضامن الإسلامي" الذي أقيم في مدينتكم الجميلة الراقية مدينة باكو ملتقى الحضارتين العريقتين الشرقية والغربية، ولقد آثر إعجابي ما رأيت من تقدم وازدهار في بلدكم السامي، كما لا يخفى مدى حب وتمسك الشعب الأذربيجاني بفخامتكم طيلة فترات ولايتكم. كما انتهز هذه السائحة لأجدد لفخامتكم أواصر الأخوة وتقوية التعاون الثنائي بين شعبينا، وكل ما يخدم تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

ولا انسى أبدا لقائي بفخامتكم أثناء حضوري المؤتمر الختامي للتضامن، وما لمسته من جود وكرم الضيافة وحسن الاستقبال من الشعب الآذري.

وإنني أبذل قصارى جهدي لمساهمة في توطيد العلاقة بين شعبينا وبلدينا وخاصة بين البرلمانين.

داعيا إلى الله العلي القدير لفخامتكم وللشعب الآذري بمزيد من التقدم والازدهار، ومتمنيا بلدكم الشقيق موفور الأمن ولأمان والسلام.

الأستاذ الدكتور أسامة العبد

رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين برلماني مصر وأذربيجان

بمجلس النواب - جمهورية مصر العربية".