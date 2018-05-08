رئيس الجمهورية التونسية يهنئ الرئيس الأذربيجاني

أرسل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان.

جاء في البرقية:

"فخامة الرئيس إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

يسعدني بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أذربيجان، أن أتقدم إلى فخامتكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة متمنيا لكم التوفيق في مهامكم السامية لمواصلة قيادة شعب أذربيجان الشقيق نحو مزيد الوقي والازدهار. وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لفخامتكم حرصنا على مواصلة العمل سويا من أجل الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا لها فيه خير ومصلحة شعبينا الشقيقين.

الباجي قايد السبسي

رئيس الجمهورية التونسية".