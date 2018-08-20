الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

هنأ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك فيما يلي نص التهنئة الرئاسية:

أيها المواطنون الأعزاء!

أهنئكم انتم جميع أبناء جلدتنا المقيمين داخل الوطن الغالي وبمختلف أنحاء العالم من صميم القلب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رمز الوحدة والتضامن والكمال المعنوي لمسلمي العالم وأبعث بأسمى التمنيات والتبريكات.

تحتفل جمهورية أذربيجان التي تم فيها إحلال المبادئ الديمقراطية وحريتي الاعتقاد والضمير عيد الأضحى المبارك احتفالا مهيبا في كل سنة على الصعيد الحكومي. ويؤدي المتدينون في بلادنا الطقوس الدينية ويسألون الله أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا بالخير والبركات والتقدم ويتم في مثل هذه الأيام إحياء الذكرى الخالدة لشهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها خاصة.

كما ان الناس مسرورون بالتقرب من المولى عز وجل والتقيد بالقيم المعنوية الأخلاقية ويبدون استعدادهم لكل تفان لقاءَ الأهداف النبيلة. وان طقوس عيد الأضحى تزيد من تعزيز بيئة المساواة والتسامح في مجتمعنا كما تصبح تعبيرا باهرا عن التضامن الوطني المعنوي والإنسانية والأخوة ومشاعر الخير والرحمة.

أخوتي وأخواتي الأعزاء!

وإنني أهنئكم جميعا مرة أخرى وكذلك المغتربين الأذربيجانيين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأدعو الله تعالى ان يتقبل دعواتكم لأمن وسلامة شعبنا ودولتنا وازدهارها وأتمنى لكم ولذويكم السعادة والرقي والبركات،

كل عام وأنتم بخير!

إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

مدينة باكو، 20 أغسطس / آب، عام 2018".