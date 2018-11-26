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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا لقسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي 

    ٢٦.١١.٢٠١٨ [١٨:٥‎٦]

     باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج 

    أصدر رئيس أذربيجان إلهام علييف في 26 نوفمبر اليوم قرارا رئاسيا ينص على تعيين رئيس لقسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي.

    أفادت أذرتاج أن القرار الرئاسي الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 للقانون الأساسي الأذربيجاني ينص على تعيين حكمت فرهاد حاجييف رئيسا لقسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني وعلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه. 

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا لقسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي 
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