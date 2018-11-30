الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيرته الجورجية

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى نظيرته الجورجية المنتخبة سالوميه زورابيشفيلي.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف هنأها فيها بمناسبة انتخابها رئيسا لجورجيا.

وكتب الرئيس إلهام علييف فيها أن أذربيجان وجورجيا تربطهما علاقات الصداقة وحسن الجوار التقليدية معبرا عن ثقته في بذل جهود مشتركة في سبيل مواصلة وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات بنجاح والمزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعتمد على الثقة والدعم المتبادلين.

تمنى الرئيس إلهام علييف لرئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي موفور الصحة والسعادة ونجاحا في فعالياتها المسؤولة المنوطة لقاء رفاهية الشعب الجورجي الصديق.