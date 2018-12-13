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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يعفي نائب وزير الخارجية عن المنصب 

    ١٣.١٢.٢٠١٨ [٢٢:١٦]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج 

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 ديسمبر اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء نائب وزير الخارجية عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء خلف آلي خلفوف عن منصب نائب وزير الخارجية وعلى دخول القرار حيز التنفيذ يوم توقيعه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعفي نائب وزير الخارجية عن المنصب 
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