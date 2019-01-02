الرئيس إلهام علييف يعزي الرئيس الروسي بوتين
AzerTAg.az
٠٢.٠١.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
باكو، 2 يناير (أذرتاج).
بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مصرع الناس نتيجة الحادث المأساوي في ماغنيتوقورسك.
قدم الرئيس إلهام علييف باسم الشعب الأذربيجاني واسمه شخصيا تعازيه لذوي الصرعى واقربائهم وللشعب الروسي متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
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