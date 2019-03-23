باكو، 23 مارس، أذرتاج بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 مارس اليوم ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس العراقي برهم صالح في مصرع عدد كبير من الناس جراء حادث غرق عبارة في نهر الدجلة. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أعرب باسمه واسم الشعب الأذربيجاني للرئيس العراقي ولأسر وذوي الضحايا وللشعب العراقي أجمعين عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره العراقي برهم صالح

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده