الرئيس إلهام علييف يعزي نظيره العراقي برهم صالح
AzerTAg.az
٢٣.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٤١]
باكو، 23 مارس، أذرتاج
بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 مارس اليوم ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس العراقي برهم صالح في مصرع عدد كبير من الناس جراء حادث غرق عبارة في نهر الدجلة.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أعرب باسمه واسم الشعب الأذربيجاني للرئيس العراقي ولأسر وذوي الضحايا وللشعب العراقي أجمعين عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.
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