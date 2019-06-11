تخصيص 5.7 مليون مانات لتغويز المدارس في أذربيجان
AzerTAg.az
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا عن تغويز المدارس.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري برقم 890 (15 يناير عام 2019) الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 5.7 مليون مانات من المبلغ المحدد في الفقرة رقم 1.67 من "توزيع أموال التمويل العام لتكاليف الاستثمار في المشاريع الأخرى في ميزانية الدولة لعام 2019" إلى وزارة التعليم بغية تغويز المدارس.
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