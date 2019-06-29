باكو، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بعث أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان الصديقة. كما جاء في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة تحية طيبة وبعد ،،، يسعدني وبلدكم الصديق يحتفل بعيده الوطني أن أعرب لكم عن صادق التهاني بهذه المناسبة، منتهزا هذه المناسبة الوطنية للتعبير عن خالص تمنياتنا باستمرار تطور ونماء علاقات الصداقة بين بلدينا وشعبيهما الصديقين. مع أطيب تمنياتي لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبه الصديق دوام التقدم والازدهار. وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير ،،، صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

AZERTAG.AZ : أمير دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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