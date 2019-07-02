阿塞拜疆语言大学庆祝中国共产党成立98周年

阿新社巴库7月2日报道

题为"中国共产党与新阿塞拜疆党"庆祝中国共产党成立98周年的研讨会在阿塞拜疆语言大学举行。

据语言大学向阿新社透露，孔子学院阿塞拜疆方院长拉菲戈·阿巴索夫谈到，新阿塞拜疆党与中国共产党的全面合作关系顺利发展。

他回忆说，伊利哈姆·阿利耶夫总统在对中国进行工作访问期间与中国人民共和国主席习近平举行了会晤。

阿巴索夫指出了语言大学孔子学院对阿中政治对话发展所作的贡献。