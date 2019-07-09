    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٠٩]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٤:١٦]
    لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير السياحة والغابات والأغذية والزراعة في إيطاليا
    ٠٦.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٠١]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس إقليم وينيتو الإيطالية مع الوفد المرافق له – إضافة
    لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي