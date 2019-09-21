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    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يهنئ العاهل السعودي بالعيد الوطني لبلاده

    ٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 21 سبتمبر، (أذرتاج).

    بعث فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان برقية تهنئة إلى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة العيد القومي لبلاده- ذكرى يوم إعلان المملكة.

    وتمنى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لجلالة الملك السعودي في هذا اليوم المجيد موفور الصحة والنجاحات المتتالية في عمله، والرقي والرفاهية للشعب السعودي الشقيق.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ العاهل السعودي بالعيد الوطني لبلاده
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