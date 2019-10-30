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    وزير الدفاع يشيد باجتماع مجلس وزراء الدفاع في باكو

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٢]

    باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    "يسعدني أن أرحب بكم في أذربيجان المضيافة. تحظى الصداقة والتراث المشترك لشعوبنا بتقدير كبير في أذربيجان. أولا، أعرب عن امتناني لقرار عقد الاجتماع الـ77 لمجلس وزراء دفاع البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في أذربيجان"، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في اجتماع مجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة المنعقد اليوم في باكو.

    قال الوزير: "إن انعقاد هذا الاجتماع في باكو لشرف كبير لنا. آمل أن يكون هذا الاجتماع مثمرة للغاية ويسهم في زيادة تطوير علاقاتنا. وسيعطي اجتماع اليوم زحما إضافيا لتطوير وتعميق التعاون بين بلدينا وسيحدد وجهات نظر جديدة للتعاون وسيساهم في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في بلداننا. وأود أن أشكر زملائنا من الأمانة العامة لمجلس وزراء الدفاع على جهودهم ومساعدتهم القيمة في تنظيم هذا الاجتماع. وآمل أن تكونوا جميعا سعداء لوجودكم في أذربيجان وأن تتاح لكم الفرصة للتعرف على باكو بشكل أفضل ورؤية التغييرات الإيجابية التي تحدث في بلدنا اليوم. أتمنى للجميع التوفيق والعمل الفعال في حل القضايا المهمة من اجل بلداننا".

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يشيد باجتماع مجلس وزراء الدفاع في باكو
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