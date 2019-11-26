الرئيس المدير العام لمجموعة المدينة الإعلامية يبعث ببرقية إلى الرئيس الأذربيجاني

باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بعث الشيخ محمد المنصور انياس رئيس حزب التجمع من اجل الشعب وسفير متجول ومستشار خاص للرئيس السنغالي والرئيس المدير العام لمجموعة المدينة الإعلامية ببرقية شكر الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وجاء في البرقية:

"صاحب الفخامة د. إلهام علييف، حفظه الله

رئيس جمهورية أذربيجان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تحية من عند الله مباركة طيبة

صاحب الفخامة:

يسعدني وأنا أعود بحمد الله وفضله إلى ارض الوطن، أن أبعث لكم بهذه الرسالة التي تحمل أعظم آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لكم على ما حظينا به من عناية وتكريم، خلال مشاركتنا في مؤتمر القمة العالمية الثانية لزعماء الأديان، الذي استضافته عاصمة بلدكم الجميلة باكو.

سيدي الرئيس:

إن قمة زعماء الأديان الثانية التي حضرها 500 شخصية من أزيد من 70 دولة، من بينهم رؤساء وزعماء أديان والتي استضافتها حكومتكم المحترمة، دليلا واضحا على نهجكم السليم وتقديركم السامي للعلماء وقادة الفكر،

إن هذه القمة سيكون لها ما بعدها بحول الله حيث ستساهم وبلا شك في تطوير الحوار بين الأديان وتعزيز وتطوير آليات التفاهم الإنساني وتنمية العلاقات بين الثقافات والأديان، وتقوية التضامن الإسلامي.

سيدي الرئيس:

إن إشرافكم على افتتاح هذا المؤتمر سيعطي صورة مشرقة للعالم عن الدور المثالي والريادي الذي تقوم بع جمهورية أذربيجان في عهدكم الميمون من أجل تعزيز السلم والسلام ونبذ الكراهية.

ولا يفوتني هنا أن أسجل شكري وإعجابي بتقديركم للعلم والعلماء في كل مكان ولا أدل على ذلك من تكريمكم وتشريفكم بمنح وسام "حيدر علييف" إلى سماحة شيخ الإسلام شكر الله باشازاده حفظه الله، تثمينا لجهوده في تنمية التعاون بين الثقافات والأديان، فهو تكريم لكم العلماء ومشايخ الدعوة إلى الله.

وختاما نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء لكم أن يحفظكم ذخرا وفخرا للبلاد.

أخوكم / محمد المنصور بن الشيخ محمد المأمون انياس"