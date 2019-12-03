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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية يبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية 10 مليارات دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري وذلك زيادة بنسبة 33 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال رئيس صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (آذبرومو) يوسف عبد اللهيف في الاجتماع بشأن "فرص لتوسيع سلسلة التوريد في منطقة بحر الخزر لتشمل المملكة العربية السعودية" الذي عقد اليوم في باكو.

    قال يوسف عبد اللهيف إنه على الرغم من انخفاض التبادل التجاري وتوجد إمكانات ويمكن زيادة هذه الأرقام.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية يبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري
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