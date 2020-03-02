أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وتونس وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية خلال شهر يناير من العام الجاري.

وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا 122.7 مليون دولار والى تونس 93.2 مليون دولار والى كازاخستان مليونين دولار.

وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.