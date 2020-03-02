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    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٦]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال شهر يناير من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 25.4 مليون دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 3 ملايين دولار أمريكي ومع العربية السعودية 668 مليون دولار.

    زادت تبادل التجارة مع إيران والإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي وتراجع التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية.

    هذه الدول في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المصدرة منتجاتها من أذربيجان. بلغت تكلفة الواردات من إيران 24 مليون دولار و1.4 مليون دولار من الإمارات و667 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.

    على الرغم من خفض الواردات من المملكة العربية السعودية في البلد ولكن زاد من الواردات من إيران والإمارات العربية المتحدة.

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