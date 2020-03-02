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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهر يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري. بلغت حجم الصادرات إلى أكرانيا 84.2 مليون دولار والى روسيا 50 مليون دولار والى كازاخستان مليونين دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
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