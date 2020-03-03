جورانبوي، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا في افتتاح مبنى مستشفى جورانبوي المركزي في 3 مارس. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة قص الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح الرمزي للمستشفى. قدم وزير الصحة أوقتاي شيرالييف معلومات للرئيس والسيدة الأولى حول الاعمال المنفذة. تفقد الرئيس إلهام علييف الظروف المهيأة في المستشفى. واجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا أسرة العاملين في المستشفى. في ختام اللقاء التقطت صورة جماعية تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن مستشفى جورانبوي المركزي

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