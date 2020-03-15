زيادة نقل البضائع من الهند إلى روسيا عبر إيران وأذربيجان

طهران، 15 مارس، رابل كتانوف، أذرتاج

في الأسبوع الماضي، وقعت شركة كونكور(Concor) الهندية للنقل وشركة الخدمات اللوجستية التابعة للسكك الحديدية الحكومية الروسية على اتفاقية التعاون في مجال نقل البضائع.

وصرح كاليان راما المدير العام لشركة كونكور لوسائل الإعلام عقب التوقيع على الاتفاقية أن حجم البضائع من الهند إلى روسيا عبر إيران وأذربيجان سيزداد بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وأشار رئيس الشركة أيضاً إلى أنه مقارنة بالطريق السابق، سيقلل نقل البضائع من إيران الوقت وتكاليف النقل. على الرغم من أن كاليان راما لم يعط رقماً دقيقاً، إلا أنه قال إنه سيتم إجراء مزيد من النقل بين روسيا والهند باستخدام الأراضي الإيرانية.

والمسار الذي قصده كليان راما هو عبارة عن ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب والذي يمر عبر أذربيجان أيضاً. سيتم نقل البضائع من الهند إلى روسيا والعكس عبر ميناء تشابهار الإيراني. واستثمر الهند ملياري دولار لإعادة بناء الميناء وتوفير معدات جديدة ليس من قبيل الصدفة.

وتجدر الإشارة إلى أن البضائع ستنقل من ميناء مومباي الهندي إلى ميناء تشابهار الإيراني ومن هناك بالسكك الحديدية إلى قزوين- رشت- أستارا (إيران) - أستارا (أذربيجان). في الاتجاه المعاكس سيتم نقل البضائع من روسيا إلى أستارا في الحدود الأذربيجانية مع إيران، ثم بالسكك الحديدية إلى ميناء تشابهار ومن هناك إلى ميناء مومباي الهندي.

كما تبين أن البضائع تنقل في كلا الاتجاهين عبر أراضي أذربيجان، مما سيؤدي إلى زيادة إيرادات الميزانية في بلدنا وخلق وظائف جديدة وتحسين الوضع الاجتماعي للسكان بشكل كبير.

تم وضع أساس الإصلاحات الاقتصادية الجارية في أذربيجان منذ عام 2006. في ذلك العام، أخذ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الاعتبار تشكيل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب لتقليل الاعتماد على النفط في اقتصاد البلاد. من خلال إشراك أذربيجان في المشروع العالمي الآخر، حدد الرئيس إلهام علييف ليس فقط الجانب الاقتصادي للقضية ولكن أيضاً اتجاهها السياسي. جوهر الأمر هو أنه تم إيلاء اهتمام خاص للتطوير المكثف للعلاقات الاقتصادية ليس فقط بين روسيا والهند، ولكن أيضًا بين أوروبا وآسيا بشكل عام. وفقاً لحسابات البنك المركزي الهندي سيصل حجم نقل البضائع بين أوروبا وآسيا إلى 200 مليار دولار في السنوات القادمة.

يشير البروفيسور رود الله إسلامي من جامعة فردوسي بمدينة مشهد الإيرانية إلى أن ميناء تشابهار مهم ليس فقط لتوسيع العلاقات الاقتصادية للهند مع روسيا وأوروبا، ولكن أيضاً علاقات باكستان مع أوروبا. لا يعزز الموقع الاستراتيجي للميناء عينه فحسب، بل يوفر أيضاً الفرص لجميع دول جنوب شرق آسيا للتجارة مع أوروبا.

وهذا يعني أنه سيتم تصدير البضائع التي تدخل ميناء تشابهار إلى السوق العالمية فقط عبر أراضي أذربيجان. بعد تحول بلادنا إلى مركز لوجستي ستزداد أهميتها السياسية أيضاً. سيتم فتح سفارات جميع الدول الآسيوية ومكاتب تمثيلية للشركات الكبرى ومكاتب الشركات في باكو وهذا الأمر الذي سيزيد من الأهمية السياسية لأذربيجان ومن شركائها الدوليين.

كل هذا هو نتيجة السياسة التي ينتهجها رئيس أذربيجان بهدف تطوير القطاع غير النفطي.