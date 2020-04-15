رئيس البنك المركزي: رغم انحطاط شهر مارس استمرت الفعالية الاقتصادية في البلد ما زال التخضم المالي المتزايد أقل من توقعاتنا الرسمية

باكو، 15 أبريل ، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن الفعالية الاقتصادية في البلد استمرت رغم انحطاط وقع في شهر مارس.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في مشاورة مؤتمر الفيديو انعقدت تكريسا للنتائج الاجتماعية الاقتصادية للربع الاول من عام 2020م الحالي بإشراف الرئيس إلهام علييف في 14 ابريل اليوم إن التطورات الواقعة في الاسواق العالمية ككل في نهاية الربع الاول مست بلدنا ايضا ورغم الانحطاط الواقع في شهر مارس استمرت الفعالية الاقتصادية في البلد ورغم تزايد التضخم المالي الذي ظهر بسبب زيادة الفعالية الاستهلاكية للناس في ظروف نظام الحجر الصحي زيادة غير كبيرة الذين أعدوا لهم احتياطات معينة. ورغم تزايد التضخم المالي فإنه ما زال اقل من توقعاتنا الرسمية البالغة 6ر4 في المائة. ورغم انخفاض ايراداتنا خاصة ايراداتنا من تصدير النفط فإن ميزاننا التجاري زائد ككل والصادرات في القطاع غير النفطي ازداد خلال الربع الاول. ورغم التموجات في أسعار صرف العملات الوطنية في البلاد المجاورة المحيطة بنا والبلاد التي هي شركاؤنا التجارية فاستقر سعر صرف المانات خلال الربع المذكور.

واضاف رستموف أن القروض ازدادت خلال الربع بنسبة 2ر2 في المائة ولكن قروض الاعمال ازدادت بوتيرة اسرع خلال الفترة بنسبة 7ر3 في المائة وقروض الرهن العقاري بنسبة 2ر4 في المائة بما فيه القروض الاتسهلاكية انخفضت خلال الربع بنسبة 9ر1 في المائة. وارتفعت الدولرة بنسبة 8ر2 في المائة للاشخاص الطبيعية وبنسبة 4ر1 في المائة للاشخاص الاعتبارية.

واشار رئيس البنك المركزي الى أن أنظمة الدفع ناشطة بنشط وازدادت المدفوعات غير النقدية في نظام الدفع خلال الربع عامة بنسبة 6ر3 في المائة ولكن المدفوعات غير النقدية بالبطاقات عموما ازدادت بنسبة 36 في المائة. وذلك يشير الى أن الاهالي يفضل في مثل هذه الظروف المتكونة المدفوعات الالكترونية تفضيلا اكثر وكذلك التجارة الالكترونية. كما أن سوق التأمين انطلقت انطلاقا طيبا حيث أن المدفوعات التأمينية ازدادت خلال الربع بنسبة 19 في المائة.