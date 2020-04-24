باكو، 24 أبريل ، أذرتاج اصدر المجلس الوطني الاذربيجاني قرارا ينص على تعيين رؤساء 82 فريق عمل برلماني مع برلمانات مختلف البلاد العالمية بغية المزيد من تطوير العلاقات البرلمانية الدولية. أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن رؤساء فرق العمل البرلمانية مع البلاد العربية هم الآتي ذكرهم: * النائب نظامي جعفروف رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني البحريني * النائب جوانشير باشازاده رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني الإماراتي * النائب علي عباس صلاح زاده رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني الجيبوتي * النائب أنار اسكندروف رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني الأردني * النائب إلهام محمدوف رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني العراقي * النائب واحد احمدوف رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني الكويتي * النائب طاهر رضايف رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني القطري * النائب فضائل ابراهيملي رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني الليبي * النائب شاهن سيد زاده رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني الموريتاني * النائب امام وردي اسماعيلوف رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني المغربي * النائب جيهون محمدوف رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني المصري * النائب فتاح حيدروف رئيس فريق العمل البرلماني الاذربيجاني السعودي

AZERTAG.AZ : انتخاب رؤساء 82 فريق عمل برلماني بينهم فرق العمل البرلمانية العربية

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