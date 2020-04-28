باكو، 28 أبريل ، أذرتاج المجلس الوطني الاذربيجاني يقرر استرشادا بالفقرة الـ3 من القسم الاول من المادة الـ 94 للدستور الاذربيجاني ما يلي: " اضافة قسم ثان بمتحوى آت الى المادة الـ4 من القانون الاذربيجاني في صفة نائب المجلس الوطني الاذربيجاني: "القيود المفروضة على الحركة والتنقل الحر على نطاق البلد بشأن تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص لا تشمل على النائب ووسائل النقل الخاصة به والخدمية." إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان مدينة باكو، 17 أبريل عام 2020م

AZERTAG.AZ : قانون جمهورية أذربيجان في ادراج التعديلات في القانون الاذربيجاني في صفة نائب المجلس الوطني الاذربيجاني

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