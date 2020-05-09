الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس جهاز حماية وتنمية واصلاح التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة
AzerTAg.az
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
باكو، 9 مايو ، أذرتاج
رسم الرئيس إلهام علييف في 9 مايو 2020م مرسوما ينص على اقالة رئيس الجهاز الحكومي لحماية وتنمية واصلاح التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ 32 للمادة الـ 109 من الدستور الاذربيجاني ينص على اقالة ذاكر عمران سلطانوف عن منصب رئيس الجهاز الحكومي لحماية وتنمية واصلاح التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٨.٢٠١٩ [١٠:٠٠]
٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٧:١٥]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
١٣.١٢.٢٠١٨ [٢٢:١٦]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٣٥]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٥٩]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٥٢]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٠٣]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:١٢]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٥٧]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [٠٠:١٢]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١١:٢٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٢٢]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٤٤]
٠٦.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٠٦.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٥١]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
٠٦.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٥٠]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك