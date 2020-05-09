  • الرئيسية
    • / وثائق رسمية

    وثائق رسمية


    الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس جهاز حماية وتنمية واصلاح التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٢]

    باكو، 9 مايو ، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف في 9 مايو 2020م مرسوما ينص على اقالة رئيس الجهاز الحكومي لحماية وتنمية واصلاح التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ 32 للمادة الـ 109 من الدستور الاذربيجاني ينص على اقالة ذاكر عمران سلطانوف عن منصب رئيس الجهاز الحكومي لحماية وتنمية واصلاح التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس جهاز حماية وتنمية واصلاح التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠١٩ [١٠:٠٠]
    الرئيس الأذربيجاني يصدر مرسوما لمنح وسام "حيدر علييف" لشيخ الإسلام الله شكور باشازاده
    ٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٧:١٥‎]
    تخصيص 4.9 مليون مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري الواصل بين أرجيوان – أرتوبا – سنجردي – آلاشا - زونقولش
    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
    تخصيص 5.7 مليون مانات لتغويز المدارس في أذربيجان
    ١٣.١٢.٢٠١٨ [٢٢:١٦]
    الرئيس إلهام علييف يعفي نائب وزير الخارجية عن المنصب 